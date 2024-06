Grecia: scomparso Michael Mosley, celebre presentatore della Bbc. Ricerche in corso

Atene, 6 giugno 2024 - Sull'isola greca di Simi sono attualmente in corso le ricerche di Michael Mosley, ex medico e oggi giornalista scientifico e presentatore della Bbc. Il conduttore della serie 'Trust me, I'm a doctor' era uscito per una passeggiata ieri pomeriggio senza però fare ritorno a casa, così questa mattina la moglie ne ha denunciato la scomparsa alla stazione di polizia dell'isola dell'arcipelago del Dodecaneso. In base a quanto raccontato dalla donna, Mosley era partito a piedi dalla spiaggia di Agios Nikolaos in direzione di Pedi.

Stando a quanto riporta il quotidiano Kathimerini, la polizia sta valutando varie possibilità, compresa quella che Mosely abbia avuto un incidente o una caduta o che sia stato morso da un serpente. Quattro agenti di polizia, otto vigili del fuoco con un drone e otto volontari stanno partecipando alle ricerche.

La zona in cui il presentatore è scomparso è considerata "difficile, in quanto piuttosto rocciosa", ha spiegato il sindaco Lefteris Papakalodoukas, parlando con Kathimerini, e ha aggiunto che le alte temperature registrate ieri potrebbero avere indotto facilmente a svenimenti.

Chi è Michael Mosley

Michael Mosley, 67 anni, è un conduttore televisivo assai popolare: ha presentato anche due serie per Channel 4, 'Secrets Of Your Big Shop' e 'Who Made Britain Fat?', inoltre conduce il podcast sulla salute 'Just One Thing' per la Bbc. prima di approdare nel mondo della divulgazione scientifica ha esercitato la professione di medico presso il Royal Free Hospital di Londra. Con il suo libro 'La dieta fast' ha fatto conoscere al grande pubblico il 'digiuno intermittente', che prevede il digiuno per due giorni alla settimana. Suo anche un altro libro: 'La dieta del microbioma', in cui spiega come prendersi cura del proprio intestino per potenziare anche le difese immunitarie oltre che per perdere peso.