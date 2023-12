Francia, cena di Natale da incubo per i dipendenti di Airbus Atlantic: 700 intossicati con vomito e diarrea

Rennes, 23 dicembre 2023 – Doveva essere una normale cena natalizia, invece per oltre 700 dipendenti francesi di Airbus Atlantic si è trasformata in un incubo visto che hanno riportato intossicazioni con vomito e diarrea. Adesso l'azienda sanitaria regionale (Ars) di Loire-Atlantique ha aperto un'inchiesta su questo episodio avvenuto lo scorso 14 dicembre in occasione del pasto offerto dalla dell'azienda aerospaziale presso la sua sede di Montoir-de-Bretagne.

Non è ancora chiaro che cosa abbia causato l'intossicazione di massa. Secondo il giornale Ouest-France, quel giorno la società di catering incaricata ha servito circa 3mila pasti ai dipendenti e i primi casi sono stati segnalati l'indomani. Per fortuna, per nessuno si è reso necessario il ricovero in ospedale, ma le autorità sanitari hanno comunque deciso di far luce su quanto accaduto per cercare di individuare se, nel caso, qualche alimento fosse contaminato. Sui social qualcuno punta il dito su uno dei formaggi serviti (il Rocamadour), ma al momento si tratta solo di congetture e ipotesi.

Creata nel 2022, Airbus Atlantic è una consociata del colosso aerospaziale europeo Airbus e si occupa della fabbricazione di componenti dei velivoli (aerostrutture). Ha 13.000 dipendenti in cinque Paesi fra Europa, Nord Africa e Nord America.

