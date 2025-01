Esplode la navicella di SpaceX: voli dirottati nei cieli dei Caraibi

Houston, 17 gennaio 2024 – Voli bloccati e deviati: non è stato un pomeriggio tranquillo nei cieli americani. Colpa della navicella Starship di SpaceX esplosa nell’ultimo test, il settimo. L'Amministrazione federale dell'aviazione (Faa) americana ha dovuto fermare o dirottare alcuni voli a causa dei detriti lasciati dalla capsula. I dispositivi di tracciamento hanno evidenziato il cambio di direzione di più aerei nell’Atlantico in avvicinamento alle isole Turks e Calcos, a nord est di Cuba: è qui che è stata immortalata una cascata di fuoco dal cielo al mare: erano, appunto, i frammenti di Starship in fiamme dopo l’esplosione.

Starship exploding captured on an airplane pic.twitter.com/Y5maQrfmPG — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) January 17, 2025

Il Super Heavy tornato alla base

Non è esattamente un fallimento per SpaceX: si festeggia comunque il rientro corretto del razzo Super Heavy che veicola la navicella, progettata per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Il razzo è stato agganciato alla torre di lancio Mechazilla a Bocas e Chica in Texas, dalla quale era partito - alle 16:37 (le 23,37 in Italia) – poco meno di sette minuti prima. Si sono invece persi i contatti con la capsula, che sarebbe dovuta rientrare con un ammaraggio nell'oceano Indiano insieme alle dieci copie dei satelliti Starlink che avrebbe dovuto rilasciare.

L’esplosione di Starship

La navicella ha fornito dati per 20 minuti, dopodiché il segnale è andato perduto. SpaceX ha spiegato cheè stato sottoposto a "un rapido smontaggio non programmato", un modo carino per dire che è stato fatto esplodere ed è precipitato nel mare dei Caraibi.

"Nelle prossime ore, giorni, scopriremo esattamente cosa è successo, torneremo, voleremo con il prossimo, andremo più lontano – si affretta a precisare il responsabile delle comunicazioni di SpaceX Dan Huot –. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un test di un veicolo sperimentale".

"Il successo è incerto, ma l'intrattenimento è garantito!" ha commentato il proprietario di SpaceX, Elon Musk sul suo X, condividendo un video. Meno divertiti piloti e passeggeri dei voli che hanno dovuto cambiare percorso per non intercettare i frammenti della capsula.