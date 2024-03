Elezioni in Portogallo, exit poll: vince il centrodestra, boom dell’ultradestra

Lisbona, 10 marzo 2024 – In Portogallo vince il centrodestra, boom dell’estrema destra. Questo dicono i primi exit poll sulle elezioni lusitane di oggi. Il maggior numero di seggi andrebbe al partito ora all’opposizione Alleanza democratica, che – se confermati i sondaggi – prenderebbe da 83 a 91 seggi su 230. I socialisti, finora al governo, sarebbero ridotti a 69-77 seggi. Ma la notizia è l’exploit di Chega, partito ultraconservatore, sulla buona strada per ottenere dai 40 ai 46 seggi, il quadruplo rispetto ai 12 attuali. Seguono i liberali, tra i 6 e 12, il blocco di sinistra, tra i 6 e 12, e poi altri partiti minori.

Stanti così le cose, il partito vincitore AD non avrebbe la maggioranza. Il leader Luis Montenegro, 51 anni, ha escluso con decisione qualsiasi accordo post-elettorale con Chega, ma altri alti dirigenti sono stati più ambigui. Di fatto, secondo gli analisti, allearsi con la destra è per i socialdemocratici l’unico modo di governare.

La destra di Chega

Come altri partiti populisti di estrema destra in Europa, Chega ha fatto leva sulle preoccupazioni per la criminalità e l'aumento degli immigrati. Chega, che in portoghese significa Basta, promuove una stretta sull’immigrazione, misure più severe contro la corruzione e la castrazione chimica per alcuni criminali sessuali. Potrebbe votare un governo di centrodestra a patto di farne parte, ha detto il suo leader Andrè Ventura, 41 anni, aspirante prete buttatosi poi in politica.

Chega è il primo partito di estrema destra che ha conquistato – nel 2019 – un seggio in parlamento, dopo la fine della dittatura fondata da Salazar, nel 1974. Quel seggio fu occupato proprio da Ventura. Nel 2022 Chega diventa terzo partito del Portogallo, oggi l’exploit.

Il governo uscente

Le elezioni sono state indette dopo che il primo ministro socialista Antonio Costa, 62 anni, si è inaspettatamente dimesso a novembre in seguito a un'indagine per traffico di influenze che ha comportato la perquisizione della sua residenza ufficiale e l'arresto del suo capo di gabinetto. Pur non essendo accusato di alcun reato, Costa ha deciso di non ricandidarsi. Sotto la sua guida la disoccupazione è diminuita, l'economia è cresciuta del 2,3% l'anno scorso - uno dei tassi più veloci dell'eurozona - e le finanze pubbliche sono migliorate. Il suo testimone è stato preso da Pedro Nuno Santos, 46 anni.

Notizia in aggiornamento