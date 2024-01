Due israeliani decapitati da Hamas il 7 ottobre: "I terroristi palestinesi si ispirano all’Isis"

La Cnn ha trasmesso un filmato che mostra un terrorista di Hamas che decapita due

israeliani il 7 ottobre. Lo riferisce Haaretz online aggiungendo che il filmato è stato preso da una telecamera di sicurezza nel Kibbutz Nir Oz ed è stato fornito alla Cnn da una fonte israeliana. Nella trasmissione si è peraltro messo in luce come Hamas utilizzi tattiche ispirate all’Isis. Peter Newman, professore di studi di guerra al King’s College di Londra, ha affermato nel rapporto che "ideologicamente Hamas non sta diventando più simile all’Isis, ma tatticamente e strategicamente lo è", riferisce ancora il quotidiano israeliano. Bambini e adulti decapiutati furono trovatiin un altrop kibuz attaccato da Hamas quello di Kfar Aza.. Bambini con le teste mozzate, corpi carbonizzati o uccisi nel sonno, questi sono gli orrori in cui si sono imbattuti i soldati dell’esercito israeliano entrando nel kibbutz di Kfar Aza, preso d’assalto da infiltrati di Hamas I corpi trovati in totale furono 200. La notizia fu contestata da siti filo palestinesi, ma confermata sia dalla giormnalista di I24 che diede la notizia e mai la ritrattò, sia da Idf, lìercito Israeliano. Qualche settiama dopo il Jerusalem post ha anche rucevuto alcune foto che testimoniavano strage. Adeso arriva anche un video che dà la misura dei crimini commessi dai commando di Hamas il 7 ottobre.