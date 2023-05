Donald Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione. Dovrà pagare 5 milioni di dollari alla scrittrice Jean Carroll

Washington, 9 maggio 2023 - Donald Trump non ha stuprato, ma ha aggredito sessualmente la scrittrice Jean Carroll nei camerini del grande magazzino Bergdorf Goodman, a New York, nel 1996 e l'ha poi diffamata: è il verdetto raggiunto dalla giuria nel processo civile a New York contro il tycoon. La giuria di New York ha condannato Trump a pagare complessivamente 5 milioni di dollari alla Carroll.

“Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna. Una continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi”, questo il commento di Donald Trump sulla piattaforma social Truth, dopo il verdetto di condanna per abuso sessuale.

“L'intero caso è fasullo ed è politico: prende di mira il presidente Trump perché ora è super favorito per essere eletto ancora una volta presidente degli Stati Uniti”, ha detto un portavoce di Trump. "Il continuo abuso della nostra grande Costituzione per fini politici è disgustoso e non può essere tollerato", continua la dichiarazione. "La nostra nazione è in guai seri quando affermazioni prive di prove o testimoni oculari possono invadere i nostri tribunali per ottenere punti politici". Il team di Trump ha dichiarato che farà appello contro il verdetto.