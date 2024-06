Ancora bombe su Rafah e Khan Yunis. I palestinesi: “Dodici morti, strage di donne e bambini”. Esplosioni vicino ad Aleppo

Roma, 3 giugno 2024 – Mentre gli Stati Uniti fanno sentire la loro voce nel tentativo di indurre Bejamin Netanyahu a trovare un’intesa che porti a un cessate il fuoco, non si fermano i raid di Israele nella Striscia di Gaza e in particolare Rafah, città al confine con l’Egitto dove si rischia un’altra tragedia umanitaria. Attacchi che non favoriscono certo la trattativa per un accordo fra Israele e Hamas.

epaselect MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS GAZA CONFLICT