Crolla hotel in Germania: un morto, 8 feriti sotto le macerie. Tra loro un bambino

Roma, 7 agosto 2024 – Dramma in Germania dove un hotel è crollato ieri notte a Kroev, sulla riva della Mosella, in una zona vinicola della Renania-Palatinato. Il bilancio provvisorio è di un morto, mentre altre otto persone sono ancora sepolte sotto le macerie. Tra loro un bambino che sarebbe in buone condizioni. Fra le persone ancora da trarre in salvo, alcune sono ferite in modo grave, ha precisato la polizia. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.

Non è noto il motivo del cedimento, avvenuto nella tarda serata di ieri, quando un intero piano dell'edificio è crollato. In quel momento nell'albergo si trovavano 14 persone, 5 si sono salvate mentre altre 9 sono rimaste sotto le macerie. Le squadre di vigili del fuoco inviate sul posto sono riuscite a comunicare con le persone intrappolate sotto le macerie, non è stato ancora recuperato il corpo dell’unica vittima. "Diverse persone sono riuscite a lasciare in modo autonomo l'edificio", hanno spiegato ancora le forze dell’ordine. Le prime immagini dal luogo della tragedia, avvenuta nella notte, mostrano parti crollate dell'edificio di diversi piani. I rischi di ulteriori crolli avrebbero inizialmente rallentato i soccorsi, secondo l'emittente Swr.

Le operazioni di salvataggio, riferisce la polizia, sono rese molto difficili dall'instabilità della parte di edificio che non è crollata e dalla probabilità di ulteriori cedimenti. In via precauzionale sono state evacuate anche più di trenta di persone che si trovavano negli edifici vicini a causa del rischio di danni che un crollo completo potrebbe causare all'ambiente circostante.

Kroev si trova a un centinaio di chilometri da Francoforte, non lontano dal confine con il Lussemburgo, circa 100 chilometri (60 miglia) a ovest di Francoforte. La regione della Mosella è una popolare destinazione turistica estiva, con i suoi pittoreschi vigneti e castelli.