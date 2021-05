Roma, 21 maggio 2021 - Il mondo ancora combatte con la pandemia da Covid (3 nuovi contagi al secondo in Asia meridionale) e dall'Oms arriva la notizia che i numeri del maledetto virus che tanto ci hanno spaventato in realtà sono sottostimati, e di parecchio. Samira Asma, vicedirettore generale Oms, lancia la bomba: il numero di morti direttamente o indirettamente per il Covid sono almeno il doppio o il triplo. E potrebbe essere "significativamente sottostimato", secondo l'Oms, il bilancio delle vittime che secondo i calcoli della Johns Hopkins University - basati sui dati ufficiali forniti dai ministeri Salute - si attesta attualmente a oltre 3,4 milioni.

Oltretutto il futuro non è roseo: un panel di 26 scienziati in un rapporto pubblicato per il Global Health Summit rende noto che la 'probabile traiettoria' per il SarsCoV2 è di diventare un male endemico, con focolai stagionali per la diminuzione dell'immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e/o dell' emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini attuali. Lo studio sottolinea che nuove ondate epidemiche sono possibili soprattutto nei Paesi con bassa copertura vaccinale. Anche per questo, dunque, serve un accesso universale alle risorse.

Oms e il calcolo dei morti

I 3,4 milioni di morti per Covid-19 attualmente segnalati all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "sono probabilmente sottostimati in misura significativa". Le cifre reali potrebbero essere "almeno 2-3 volte superiori".

I dati emergono dal World Health Statistics report (la valutazione annuale sullo stato di salute del mondo), pubblicato oggi e l'Oms si basa sulle stime di mortalità in eccesso per il 2020. "Al 31 dicembre 2020 - spiega in una nota l'agenzia Onu per la salute - stime preliminari suggeriscono che il numero totale di decessi nel mondo attribuibili alla pandemia di Covid-19 nel 2020 sia di almeno 3 milioni, cioè 1,2 mln in più rispetto agli 1,8 mln ufficialmente segnalati".

Non è tanto facile censire in maniera completa e corretta i decessi Covid, argomenta l'Oms che spiega come si stia "lavorando con tutte le parti interessate per perfezionare i modelli statistici e ottenere conteggi accurati". La pandemia, continua l'ente, "pone gravi minacce alla salute e al benessere della popolazione a livello globale e ostacola i progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli obiettivi del 'triplo miliardo' fissati dall'Oms. Con il 90% dei Paesi che ha segnalato interruzioni ai servizi sanitari essenziali e il 3% delle famiglie che spende più del 25% del proprio budget per l'assistenza sanitaria nel 2015, "la copertura sanitaria universale è maggiormente a rischio di restare indietro".

La Ue e i Paesi poveri

Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia: "Team Europe punta a donare 100 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 ai Paesi a medio e basso reddito entro la fine del 2021". Il messaggio è contenuto nell'intervento di apertura del Global Health Summit a Villa Pamphilj.

Allarme Asia meridionale

La situazione qui è drammatica: il 18 maggio, l'India ha registrato il più altro numero giornaliero di morti nella storia della pandemia da Covid: 4.529. Il Nepal ha registrato un tasso di positività del 47%; Sri Lanka e Maldive stanno registrando numeri elevati di casi e morti su base quotidiana a causa del Coronavirus e gli ospedali nella capitale delle Maldive stanno raggiungendo la piena capienza. Bangladesh, Pakistan, Afghanistan e Bhutan potrebbero tutti affrontare simili e devastanti impennate. In quasi tutti i Paesi nella regione, a eccezione di Maldive e Bhutan, meno di 1 persona su 10 è stata vaccinata. L`Unicef ha lanciato un appello urgente di 164 milioni di dollari per fornire aiuti in ossigeno, test di diagnostica, attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale e materiale per la prevenzione e il controllo dell`epidemia per aiutare a salvate vite da questa ondata mortale in Asia meridionale.