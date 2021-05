Roma, 21 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, nel giorno del cambio di colore delle regioni. Lunedì 24 maggio l'Italia si vestirà tutta di giallo, compresa la Valle d'Aosta, l'ultima regione rimasta arancione. Nel pomeriggio sono attesi gli aggiornamenti di Ministero della Salute e della Protezione Civile sui contagi, decessi, ospedali, attualmente positivi e guariti. Intanto continua a calare l'indice Rt che questa settimana scende a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa ed è inferiore all'1 in tutta Italia, secondo il monitoraggio Iss. In discesa anche l'incidenza sui 100mila abitanti che è pari a 66 casi (la scorsa settimana era a 96) con molte regioni che hanno numeri da zona bianca. Inoltre nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica.

Green Pass per viaggiare in Europa: come funzionerà

Scuola d'estate, "impossibile con le vacanze"

Con il miglioramento della situazione epidemiologica torna al centro del dibattito politico il tema delle mascherine all'aperto. Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma sostiene: "All’aperto, e in questo l’estate aiuta, possiamo cominciare a pensare ad una deroga dell’obbligo", ma per il Cts è ancora presto. Intanto l'Oms, ha comunicato che i morti per Covid ufficiali sarebbero "due o tre volte inferiori a quelli reali". Secondo le stime di mortalità per il 2020 "il numero totale di decessi nel mondo attribuibili alla pandemia da Coronavirus nel 2020 è di almeno 3 milioni, cioè 1.2 milioni in più rispetto agli 1.8 milioni ufficialmente segnalati".

Sommario

Il bollettino Covid del 21 maggio

Qui saranno pubblicati, appena disponibili, gli aggiornamenti del Ministero della Salute su contagi, morti e ricoveri e la tabella Pdf

I dati dalle regioni / Toscana

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,91% (5,4% sulle prime diagnosi)". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, anticipando alcuni dati del contagio.

"Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 274 positivi su oltre 31mila tamponi per un'incidenza dello 0,87%: la più bassa mai vista nella storia dell'infezione in Veneto. I ricoveri totali sono scesi a 868 (-35): 98 nelle terapie intensive (-1) e 770 in area non critica (-34), con un tasso di occupazione del 9% sia per le terapie intensive che per le aree non critiche. Lo ha detto il presidente della Regione Luca Zaia oggi che ha aggiunto: "Di fatto, anche se non di diritto, siamo in zona bianca, che scatterà comunque il prossimo 7 giugno se continueremo su questa strada e a stringere i denti, non abbassando la guardia".

Sono 176 i positivi al Covid rilevati nelle Marche con un tasso di positività pari al 3%. Di questi 34 sono stati rilevati in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3168 tamponi: 1627 nel percorso nuove diagnosi (di cui 374 nello screening con percorso Antigenico) e 1541 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,8%).

Le altre regioni

In Molise 9 contagi. Un decesso e 51 nuovi casi in Alto-Adige.