Roma, 1 settembre 2020 - La pandemia di Coronavirus aggiorna sempre al rialzo i suoi numeri. I morti registrati nel mondo hanno superato la soglia di 850mila. Secondo la mappa aggiornata in tempo reale dalla Johns Hopkins University, che raccoglie i dati ufficiali forniti da paesi di tutto il pianeta, il giorno dopo il superamento dei 24 milioni di contagi complessivi, il totale dei decessi è arrivato a 850.544. I casi ammontano ora a 24.484.767. In Europa sempre fari puntati sulla situazione in Francia e Spagna. Mentre l'Ungheria chiude le frotniere esterne.

L'Ungheria chiude le frontiere

L'Ungheria ha chiuso le sue frontiere esterne, unico paese Ue ad avere deciso questa misura estrema in questa fase per contenere la propagazione dell'epidemia del Covid-19. Da oggi si entra nel Paese solo per eccezioni giustificate come quelle concesse ai lavoratori transfrontalieri ma con limiti precisi, ai partecipanti a venti sportivi culturali e religiosi importanti, ai viaggi diplomatici e ufficiali. Anche i viaggi per relazioni commerciali saranno molto limitati.

Wuhan, a scuola senza mascherina

Nuovo anno scolastico al via in Cina dove solo a Wuhan, città dove ha avuto origine la pandemia di coronavirus, 2.842 tra asili, scuole primarie e secondarie hanno aperto le porte per accogliere 1,4 milioni di studenti. Wang Chifu, vicedirettore dell'ufficio per l'istruzione di Wuhan, citato dalla Xinhua ha spiegato che gli studenti delle scuole primarie e secondarie dovranno portare con sé le mascherine, ma non dovranno indossarle a scuola.

Russia, un milione di casi

La Russia ha superato il milione di casi: stando ai dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia nel Paese si contano 1.000.048 contagi. Nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 4.729 nuovi contagi e 123 decessi. Secondo le autorità, le morti sono in totale 17.299.

Perù, record di morti

L'America Latina continua ad avere numeri da brivido. E il Perù è il Paese al mondo con il più alto tasso di morti in rapporto al numero di abitanti: con 87 decessi per 100mila abitanti, ha superato il Belgio che deteneva finora il triste primato con 85, anche in seguito alla decisione del Paese europeo di rivedere al ribasso le cifre sulle vittime. Con 652.037 casi confermati e 28.944 morti, il Perù, con 33 milioni di abitanti, e' il terzo paese piu' colpito in termini assoluti dopo il Brasile e il Messico, ben più popolati.

India, oltre 3 milioni di contagiati

E' salito a 3.691.166 il numero delle persone contagiate in India, con un aumento di 69.921 rispetto a ieri. Sono dati diffusi dalle autorità sanitarie locali, che parlano di 891 decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore e aggiornano a 65.288 il totale delle vittime.