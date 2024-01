Cos’è Hael-5-23 l’arma nucleare sottomarina testata dalla Corea del Nord

Roma, 19 gennaio 2024 – Kim Jong-un, il dittatore coreano, mostra ancora i muscoli (o tenta di farlo) all’Occidente. Lo fa testando un’arma nucleare sottomarina in “risposta alle esercitazioni militari” congiunte di Usa, Giappone e Corea del sud.

Le armi nucleari sottomarine di Kim Jong-un

La Corea del Nord ha dichiarato di aver testato un “sistema d'arma nucleare sottomarino” in risposta alle esercitazioni navali congiunte di Washington, Seul e Tokyo, che hanno coinvolto una portaerei statunitense a propulsione nucleare.

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa nordcoreano - riportato dall'agenzia di stampa statale Kcna - le esercitazioni stavano "minacciando seriamente la sicurezza” del paese e quindi in risposta Pyongyang “ha condotto un importante test del suo sistema d'arma nucleare sottomarino Haeil-5-23 in fase di sviluppo nel Mare orientale della Corea”.

Un’arma della quale si sa poco (come spesso capita per i sistemi militari della Corea del Nord).

Dal marzo 2023 Pyongyang – riporta il quotidiano Il Messaggero – rivendica i test del suo sistema Haeil: droni sottomarini dotati di armi nucleari. Sistemi dunque senza pilota, teleguidati a distanza. Haeil significa "tsunami" in coreano.

In pratica si tratterebbe di droni sottomarini, senza pilota, dotati di testate nucleari in grado di avvicinarsi agli obiettivi in modo agile e veloce. Secondo gli analisti però rappresenterebbero una minaccia inferiore rispetto ai missili nucleari balistici di cui Pyongyang è dotata. Gli analisti militari (secondo affermazioni recentemente fatte da Ahn Chan-il, un disertore diventato ricercatore presso il World Institute for Studi sulla Corea del Nord) considerano peraltro che il regime nordcoreano non sia ancora riuscito a mettere a punto perfettamente i sistemi Hael e che quindi non costituiscano, al momento, una minaccia reale