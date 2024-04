La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nel Mar del Giappone

Tokyo, 22 aprile 2024 – La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il mare del Giappone. Lo denunciano la Guardia costiera nipponica e il Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano. I militari di Seul non hanno fornito dettagli sull'operazione poiché "l'analisi è attualmente in corso". Si tratterebbe, tuttavia, del primo lancio da quando Pyongyang ha testato un nuovo vettore balistico a raggio intermedio dotato di testata ipersonica.

Negli ultimi mesi il Nord ha mantenuto un ritmo accelerato nei test sulle armi mentre continua ad espandere le proprie capacità militari in un contesto di stallo negoziale e diplomatico con gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Pyongyang ha annunciato di aver sperimentato venerdì scorso una testata missilistica da crociera “di grandi dimensioni” e un'altra nuova antiaerea sulla costa occidentale del Paese, verso il mar Giallo.

Alcuni esperti avevano messo in guardia da importanti provocazioni da parte della Corea del Nord a causa di anniversari importanti nel suo calendario: il 15 aprile è stato festeggiato il compleanno del fondatore dello Stato e nonno dell'attuale leader Kim Jong-un, il 'presidente eterno' Kim Il-sung, mentre il 25 aprile cade l'anniversario della fondazione del 'primo nucleo rivoluzionario delle forze armate', quelle impegnate nella lotta all'occupazione nipponica. L'esercito sudcoreano ha riferito anche di aver rilevato i preparativi del Nord per il lancio del suo secondo satellite spia militare, ma non c'erano i segnali di un lancio imminente.