Corea del Nord, la denuncia di Seul: "Ha lanciato diversi missili da crociera"

Seul, 22 marzo 2023 - La Corea del Nord ha lanciato "più missili da crociera" verso il mar del Giappone. E' quanto scrive l'agenzia sudcoreana Yonhap, citando fonti vicine al dossier. Secondo quanto riportato i militari di Seul hanno individuato i lanci come provenienti dall'area di Hamhung, sulla costa orientale della Corea del Nord.

Domani Seul e Washington hanno in programma la chiusura delle loro grandi manovre militari congiunte di 11 giorni, denominate 'Freedom Shield', che Pyongyang ha denunciato come operazioni coordinate per preparare una "guerra di aggressione" ai suoi danni.

Domenica scorsa il Nord ha lanciato un missile balistico a corto raggio sempre verso il mar del Giappone, nell'ambito di attività tattiche di "contrattacco nucleare". Secondo l'agenzia di stampa nordcoreana KCNA, il leader Kim Jong-un ha affermato che le esercitazioni tattiche complete in corso hanno migliorato significativamente l'efficacia dell'esercito del paese in condizioni di combattimento reali. Ha anche osservato che le esercitazioni sono state "un passo importante nella preparazione delle forze armate nucleari per l'adempimento urgente e preciso dell'importante missione di scoraggiare la guerra".