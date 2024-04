Copenhagen, maxi incendio alla Vecchia Borsa: crolla la storica guglia. Il ministro: “In fiamme 400 anni di patrimonio culturale”

Copenhagen, 16 aprile 2024 – Paura a Copenhagen. La guglia della Vecchia Borsa è crollata questa mattina, martedì 16 aprile, mentre un enorme incendio ha devastato l'edificio storico, costruito nel 1625 e attualmente in fase di ristrutturazione.

La guglia della storico edificio avvolta dalle fiammme

Le squadre di emergenza stanno cercando disperatamente di spegnere il rogo, mentre immagini e filmati drammatici sui social mostrano le colonne di fumo denso che si alzano nell'aria mentre le fiamme avvolgono lo stabile. L'area attorno all'edificio è già stata transennata.

Le persone all’interno della Vecchia Borsa sono riuscite a uscire in tempo, mentre il ministro della Cultura Jakob Engel-Schmidt ha affermato che 400 anni di patrimonio culturale danese sono andati in fiamme.

L'edificio in stile rinascimentale olandese non ospita più la borsa danese, ma funge da quartier generale della Camera di commercio danese. "È terribile. La Borsa è in fiamme", scrive su X la Camera di Commercio.