Tentato golpe in Bolivia: militari irrompono nel palazzo del governo

Roma, 26 giugno 2024 – Tentato golpe in Bolivia, dove truppe militari al comando dell'ex comandante dell'Esercito boliviano, Juan José Zuñiga, hanno fatto irruzione nel palazzo del governo dove si trova riunito lo stesso presidente Luis Arce con l'intero gabinetto. Immagini trasmesse in diretta dall'emittente 'Telesur' hanno mostrato un blindato militare forzare il portone principale del palazzo e lo stesso Zuñiga entrare all'interno dell'edificio accompagnato da soldati armati e con il volto coperto. Prima di irrompere nell'edificio, Zuñiga ha rilasciato una dichiarazione pubblica nella piazza Murillo dove ha chiesto le dimissioni del presidente e di tutto il governo. L'ex comandante generale dell'esercito boliviano Juan José Zuniga – destituito ieri dopo aver minacciato pubblicamente l'ex presidente Evo Morales – ha dichiarato che presto sarà nominato un nuovo governo perché "il Paese non può andare avanti così".

Intanto la Farnesina con l’Unità di Crisi e l’Ambasciata d’Italia in Bolivia hanno fatto sapere che “monitorano la situazione a La Paz. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ne segue l'evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione vi invitiamo a contattare la nostra Unità di Crisi al numero +39 06 36225".