Caramelle alla metanfetamina distribuite per sbaglio ai senzatetto: nei pacchi di beneficenza migliaia di dollari in droga

Roma, 14 agosto 2024 – Un ente di beneficenza ha distribuito inconsapevolmente caramelle contenenti dosi potenzialmente letali di metanfetamina a persone senza fissa dimora. È successo a Auckland, in Nuova Zelanda, dove lo staff della ‘Auckland City Mission’ ha reso noto di aver iniziato a contattare circa 400 persone per cercare di rintracciare i pacchi contenti i dolciumi.

La donazione delle caramelle, al gusto di ananas, è stata anonima e probabilmente accidentale. I dolci, che erano in realtà blocchi solidi di metanfetamina avvolti in involucri colorati, avevano un valore di mercato elevato di 1.000 dollari neozelandesi (circa 550 euro) ciascuno, il che suggerisce che non si sia trattato di un attacco deliberato, ha affermato Birks Ang, portavoce della fondazione.

Secondo la New Zealand Drug Foundation, un'organizzazione per il controllo e la politica antidroga che per prima ha testato le caramelle, la quantità di metanfetamina contenuta in ogni caramella era fino a 300 volte superiore al livello che una persona assumerebbe normalmente e poteva essere letale. "Una dose comune è di circa 10-25 mg”, ha dichiarato Sara Helm, direttrice della fondazione, “quindi ogni dolcetto conteneva 300 dosi”.

Al momento sono tre le persone che hanno richiesto cure mediche dopo aver assaggiato i dolciumi: un bambino, un adolescente e un operatore di beneficenza. Nessuno è attualmente ricoverato in ospedale, secondo quanto dichiarato dalla polizia di Auckland. Si ritiene che le caramelle siano il prodotto di un'operazione di traffico internazionale di droga e è stato richiesto che vengano consegnate alle autorità. Il problema ora è ritrovarle.