Canale di Suez: nave incastrata, sospesa la navigazione

Il Cairo, 6 dicembre 2023 – La navigazione nel Canale di Suez è sospesa a causa di una nave che, per un malfunzionamento del timone, si è incastrata a un ponte. L'incidente si è verificato all'altezza della città di Ismailia. Secondo quanto riferito da una fonte marittima, i rimorchiatori dell'Autorità del Canale stanno attualmente gestendo la situazione e la navigazione dovrebbe riprendere a breve, almeno in una direzione.

Nel marzo del 2021 si verificò un problema simile dopo che la nave cargo Ever Given (400 metri di lunghezza e 18.000 container a bordo) restò incagliata, ostacolando il transito delle altre imbarcazioni. In quel caso la circolazione navale subì uno stop di diversi giorni, creando pesanti ritardi nell’economia mondiale. A gennaio di quest’anno, invece, era accaduto a una nave norvegese che trasportava mais ucraino, la M/V Glory, di restare incagliata a causa del maltempo. L'ultimo intoppo risale alla fine di agosto, quando una collisione tra due petroliere portò alla sospensione della navigazione per alcune ore.

Il Canale di Suez è un'importante fonte di entrate in valuta estera per l'Egitto.

Il luogo dell’incidente