Borotalco Johnson & Johnson accusato di provocare il cancro: l’azienda è pronta a pagare miliardi (ma continua a smentire) Il piano (che dev’essere approvato dal 75% di ricorrenti per diventare operativo), prevede 6,475 miliardi di dollari in venticinque anni per reclami relativi a problemi ovarici. Gli altri disturbi riguardano il mesotelioma, o ‘cancro da amianto’