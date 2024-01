Siria, base Usa bombardata da forze filo-Iran

Roma, 29 gennaio 2024 - Una delle basi militari Usa in Siria è stata presa di mira poco fa da razzi sparati da forze filo-iraniane che operano tra Siria e Iraq. Lo riferisce in un comunicato la Resistenza islamica in Iraq, una sigla che riunisce le milizie irachene filo-iraniane. Secondo la rivendicazione, è stata colpita la base militare Usa di al Omar che si trova nei pressi dell'omonimo giacimento petrolifero nella regione siriana di Dayr az Zor vicino al confine con l'Iraq.