Barnier traccia la rotta: "Salveremo la Francia". Gauche verso la sfiducia

di Giovanni Serafini

PARIGI

che mi aspettava un compito difficile, ma adesso abbiamo una squadra. Insieme ci batteremo per salvare il Paese. La situazione economica è grave: al lavoro, dunque!". Sono le prime parole di Michel Barnier, il suo primo intervento ieri sera in tv da capo del governo. Trentanove ministri praticamente sconosciuti al grosso pubblico, tutti di destra e di centro, con uno solo (Didier Migaud, ministro della Giustizia) uscito dai ranghi della sinistra.

"Al lavoro", ma non sarà facile. La strada è piena di insidie, tutta in salita ad ogni passo si può aprire il precipizio. Ma lui, il savoiardo di 73 anni che ama i picchi alpini, appariva tranquillo, solido, com’è nel suo carattere e come ha mostrato quando, nella veste di commissario europeo, condusse in modo inflessibile i negoziati per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Osteggiato ferocemente dall’ultrasinistra di Mélenchon, controllato a vista dall’estrema destra di Marine Le Pen, il povero Barnier si trova puntati addosso i fucili di tutta la gauche, da Mélenchon ai socialisti ai Verdi. Tutti, a cominciare dall’ex presidente François Hollande, annunciano di esser pronti a votare la censura contro "questo governo troppo orientato a destra", che "non ha tenuto conto dei risultati elettorali del 30 giugno e 7 luglio scorso". Anche i lepenisti, paradossalmente, si dicono pronti a premere il grilletto. L’obiettivo comune è far cadere il governo, dimostrare che la Francia è ingovernabile e obbligare Macron alle dimissioni.

Primo di una maggioranza in Assemblea, Barnier deve tirare avanti per due anni, in attesa della presidenziale. Dovrà negoziare in permanenza: ed è quello che sa fare meglio.

La coalizione di sinistra (Nouveau Front Populaire) ebbe 9 milioni di voti alle ultime legislative, la destra lepenista 10, i seguaci di Macron 6 e i Républicains (il partito di Barnier) 1 milione e mezzo. Un governo dell’ultradestra cadrebbe immediatamente. L’ultrasinistra che oggi strepita si è esclusa da sola rifiutando qualsiasi collaborazione. Restano dunque soltanto i macroniani e i Républicains, ma con quali chances? Quanto resisteranno a Matignon? Quale politica economica proporranno per un Paese che ha 3.160 miliardi di euro di debito pubblico? I margini di manovra sono minimi. Aumentare le tasse, in un Paese che ha già l’imposizione fiscale più alta d’Europa? Chiamare a contribuzione il mondo dell’industria, col rischio di colpire il mercato? Si vedrà. Barnier ha detto che le classi medie saranno preservate, che darà spazio ai negoziati, che rispetterà i diritti acquisiti per quanto riguarda questioni sociali, aborto, Lgbt, che affronterà con energia il problema dell’immigrazione. Oggi tutti al lavoro. Colazione con tutti i ministri alle 8 a Matignon, quindi Consiglio dei ministri alle 15.