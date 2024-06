A fuoco il mercato di Bangkok: morti oltre mille animali. Anche rare specie esotiche

Roma, 11 giugno 2024 – Uccelli, cani, gatti, serpenti, ratti e gechi. Oltre 1000 animali (tra cui diverse rare specie esotiche) sono morti in un incendio esploso nel famoso mercato all’aperto di Chatuchak, a Bangkok, uno dei più grandi del Sud-Est Asiatico. Illesi commercianti e passanti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio anche se l’ipotesi principale è quella di un cortocircuito. Nel tempo, del resto, ci sono state diverse segnalazioni per le pessime condizioni all’interno della struttura. La notizia è stata riportata dalla Bbc e dalla Cnn.

Il racconto dei venditori

Una negoziante di nome Meecha, che come molti suoi colleghi vive all’interno del mercato, ha raccontato all’agenzia di stampa Thaiger: “All'improvviso, un fumo denso ha riempito l'aria, rendendo impossibile respirare. Sono stata svegliata dalle grida degli animali nel soppalco sopra il mio negozio”. La maggior parte degli animali, come testimoniato alla CNN da una altra negoziante, Natthanicha K, “sono morti per il fumo e per le esalazioni”. La venditrice ha anche raccontato di “aver perso tutti i suoi 400 serpenti che valevano circa cinque milioni di Thai Bhat (136mila dollari)”.

Un negoziante trasporta un pitone sopravvissuto alle fiamme

I danni

Per spegnere l’incendio sono intervenute decine di squadre dei vigili del fuoco e diversi operatori d’emergenza. Secondo una prima ispezione l'area danneggiata è stimata in circa 1.400 metri quadrati e i negozi distrutti sono 118. La zona del mercato è stata chiusa al pubblico.

Il mercato

Quello di Chatuchak è uno dei mercati più grandi del Sud-Est asiatico. Al suo interno si contano decine di migliaia di negozi diversi (che fungono anche da abitazioni per alcuni commercianti) che colorano gli stretti vicoli di Bangkok. L’ala dedicata alla vendita di animali domestici è divisa in quattro sezioni per un totale di 27 aree.

Le associazioni animaliste da tempo criticano le pessime condizioni di vita in cui sono costretti gli animali. Terreno fertile per la diffusione di malattie (che nel peggiore dei casi provocano la morte delle specie animali). La Wildlife Friends Foundation in Thailand, come riportato dalla Bbc, ha descritto Chatuchak come “una vergogna per Bangogk”. Il direttore della fondazione Edwin Wiek ha dichiarato: “Molti di questi poveri animali vengono introdotti di nascosto nel Paese, spesso illegalmente. È una pratica immorale, crudele e pericolosa".