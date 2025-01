Lo strano caso delle banane sbucciate a Nottingham. E all’incrocio spunta un cartello

Nottinghamshire, 9 gennaio 2025 – Chi avrà messo quelle banane? Sbucciate, per giunta. Un insolito interrogativo che tormenta da ormai un anno i cittadini di Beeston, alle porte di Nottingham, in Inghilterra. In particolar modo gli abitanti che si trovano all’incrocio delle strade Wensor Avenue e Abbey Road. Ancora perplessi sul perché un misterioso piatto di banane continui a comparire al loro angolo di strada una volta al mese. Un evento così singolare da finire su Google Maps.

La stravagante vicenda, riportata da numerosi media come Bbc, Daily Mail e The Guardian, racconta di come le banane - posizionate su un piatto, sempre intere ma sbucciate - siano iniziate a comparire regolarmente nella zona residenziale di Beeston da più di un anno, e la gente sia ancora oggi desiderosa di scoprire chi le stia lasciando lì.

"Le vedo sempre, è difficile ricordarsi esattamente quando compaiono", ha detto Claire Fenwick, che vive nelle vicinanze. "Non ho mai visto nessuno lasciarle. Potrebbero essere per gli animali”.

Alcuni residenti hanno dichiarato che erano ignari di questa insolita presenza ed avevano più volte superato il punto “Plate of bananas” senza accorgersi del frutto. Altri hanno detto che lo notavano con frequenza e che erano curiosi di conoscere la storia dietro a questa ‘apparizione’.

Una delle principali teorie è che le banane siano state poste lì come offerta religiosa. "È abbastanza strano. Ce ne sono sempre un bel po' sul piatto e sembrano cosparse di miele – ha detto un cittadino – . All'inizio pensavo che fosse un'usanza religiosa o forse a qualcuno piace solo dare da mangiare agli insetti o qualcosa del genere". Nell'induismo, offrire banane alle divinità è una pratica comune: si dice rappresentino abbondanza, fertilità e buona fortuna. E il miele, che aggiunge dolcezza naturale e nutrimento, attribuisce un ulteriore significato alle offerte.

Un’altra ipotesi plausibile sulla comparsa del frutto è che forse qualcuno stia cercando di nutrire la fauna locale, anche se le banane rimangono intatte e non vengono ‘divorate’. "Ci piacerebbe sapere perché sono state lasciate lì. Ne abbiamo discusso nel nostro gruppo WhatsApp, siamo perplessi", ha detto Lauren, che vive accanto all'angolo della strada dove vengono lasciate le banane. Ha dichiarato che erano apparse per la prima volta quando si è trasferita circa un anno fa. "Sono passata di qui la sera e non c'era niente, poi il piatto è comparso la mattina dopo – ha detto Lauren – spero non sia qualcosa di inappropriato, come qualcuno che cerca di avvelenare gli animali."

"Basta banane!”

Recentemente è stato apposto un cartello con una chiara richiesta: "Per favore, rispettosamente, niente più banane! I piatti non raccolti e le banane in decomposizione lasciano un grande pasticcio. Auguro un felice anno nuovo a tutti voi!". L’invito è stato scritto e posto da Clare Short, una volontaria locale di raccolta rifiuti, che ha voluto sottolineare che le banane appaiono il secondo di ogni mese, ed è una "cosa volenterosa" per chi le lascia e lei "augura loro ogni bene". "Ma se coloro che lasciano il frutto potessero tornare e ripulire il casino qualche giorno dopo sarebbe bello", ha detto la volontaria locale alla Bbc. "Terrò d'occhio la situazione e continuerò a ripulire il casino".