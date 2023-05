Il miracolo di 4 fratellini colombiani: sopravvivono 17 giorni nella giungla dopo un incidente aereo

Bogotà, 18 maggio 2023 – Sembra un miracolo quello che è accaduto ieri in Colombia. Quattro bambini, che si trovavano a bordo dell’aereo precipitato lo scorso 1 maggio, sono stati ritrovati vivi.

Il mezzo si era schiantato nel dipartimento meridionale di Caquetà, nell’Amazzonia colombiana, causando la morte dei due piloti e della madre dei sopravvissuti. Le tre vittime sono state identificate come Hernando Murcia Morales e Herman Mendoza Hernandez, rispettivamente pilota e copilota, e Magdalena Mucutuy Valencia, madre dei quattro bambini. Questi ultimi di 13, 9 e 4 anni; la più piccola, una neonata di soli 11 mesi. La loro famiglia appartiene alla comunità indigena Huitoto, un gruppo etnico della Colombia e del Perù che conta al suo interno meno di 2.000 persone.

Ciò che restava del velivolo e delle vittime era stato ritrovato a distanza di due settimane, il 15 maggio, in una zona boscosa e di difficile accesso. Proprio in quel punto le autorità si erano accorte di resti di frutta con tracce di morsi, avviando le ricerche dei piccoli dispersi. Con la speranza di trovarli ancora vivi, nonostante i 15 giorni già trascorsi.

La notizia del ritrovamento è stata data su Twitter dal presidente della Repubblica di Colombia, Gustavo Petro, che si è mostrato entusiasta a nome di tutto lo Stato. “Dopo un arduo sforzo di ricerca da parte delle nostre forze armate, abbiamo trovato in vita i quattro bambini che erano dispersi in seguito all'incidente aereo a San José de Guaviare. Una gioia per il nostro Paese”. I fratelli, che presto saranno affidati all’Istituto colombiano di assistenza familiare (Icbf), sono ora nelle mani degli uomini della Marina, che stanno offrendo loro le prime cure.

Un finale insperato, il cui merito è da attribuirsi in gran parte al maggiore dei fratelli. Il più grande si è occupato di mantenere in vita gli altri allestendo un riparo provvisorio nella giungla di Caquetà. “Un rifugio costruito in modo improvvisato con bastoni e rami”, hanno riferito le forze armate – oltre 100 soldati con cani –, partendo dal quale sono state intensificate le ricerche. In altri punti tra la vegetazione erano stati ritrovati anche un biberon, delle forbici e un elastico per capelli rimasto incastrato sui rami. Tracce che hanno convinto i soccorritori della presenza dei sopravvissuti, i quali, con molte probabilità, dopo l’incidente hanno vagato prima di scegliere un punto in cui fermarsi.