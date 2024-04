Olivia, piccola grande eroina. A 6 anni salva mamma e fratellini da un incendio in casa

Roma, 14 aprile 2024 – Olivia è diventata la piccola grande eroina di Riccall nel North Yorkshire. A 6 anni ha salvato la mamma e i fratellini da un incendio devastante che ha distrutto la loro casa.

Olivia Patterson stava giocando in strada con alcuni amici di quartiere, quando ha notato del fumo alzarsi dal tetto della sua villetta monofamiliare e poi delle fiamme propagarsi all’interno dell’abitazione. E’ corsa subito in casa ad avvertire la madre Laura che stava dormendo sul divano con gli altri due figlioletti: Joel-James, di solo un anno e Tiffany di due anni. “Mamma svegliati! La casa sta andando a fuoco”, ha gridato Olivia, salvando la vita alla sua famiglia. "Non possiamo ancora credere che Olivia abbia fatto questo estremo gesto eroico correndo dentro all’edificio in fiamme”, ha detto la nonna. “Siamo molto fieri di lei”. E’ stata l’unica a correre nell’abitazione perché i vicini erano ignari del fatto che in quel momento in casa ci fosse qualcuno. In corso le indagini per individuare l’innesco dell’incendio, l’ipotesi principale è che sia stato causato da un caricatore del telefono che ha preso fuoco. Intanto madre e figli, che hanno perso tutto nel rogo, si sono trasferiti in un B&B e amici e colleghi hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare la famiglia rimasta senza un tetto.