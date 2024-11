Precipitato dal quinto piano, la morte dell’étoile russa è un giallo

Roma, 18 novembre 2024 – Primo ballerino del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Artista d’onore di Russia, ma anche amorevole padre di due bambini, Vladimir Shklyarov è morto all’età di 39 anni, precipitando dal quinto piano di un condominio di lusso nella notte di sabato. Il decesso è stato confermato dal teatro Mariinsky, che non ha però dato informazioni precise sulle circostanze della caduta.

Le autorità russe hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica di quanto accaduto, che al momento – secondo quanto riportato dalla Ria Novosti – è considerato un incidente. L’agenzia russa cita anche una fonte tra i soccorritori, che afferma che Shklyarov “è morto per cause naturali. Non si tratta di un crimine”. Su altri media russi sono comparse numerose illazioni riguardanti la morte del ballerino, alcune alludono al suicidio.

Difficile però ricostruire gli ultimi attimi di vita del ballerino. Sembra che il 39enne stesse prendendo degli antidolorifici particolarmente forti in vista di un’operazione alla colonna vertebrale che avrebbe dovuto subire nei giorni successivi. Non è chiaro se e in che misura l'uso di antidolorifici abbia avuto un ruolo nella caduta.

L'ex ballerina Irina Bartnovskaya ha ricostruito quello che ha definito un “incidente stupido e insopportabile” sui suoi profili social, scrivendo che “Volodya era a casa, sotto terapia antidolore e in preparazione per l'intervento chirurgico al piede. È uscito sul balcone per prendere aria e fumare, ha perso l'equilibrio (su balcone molto stretto) ed è caduto (dal quinto piano)”.

Diana Vishneva, superstar internazionale del balletto e compagna di palco di Shklyarov, ha definito la sua morte “una tragedia per il mondo della danza”. Nel comunicato del teatro di San Pietroburgo, si legge che il primo ballerino era “un attore espressivo, assolutamente inimitabile e un ballerino virtuoso, accademicamente impeccabile, in grado di padroneggiare tutti gli stili: è così che sarà ricordato dal pubblico”. “Questa è una perdita enorme per l'intero staff del Teatro Mariinsky”, continua il messaggio.

Chi era Vladimir Shklyarov

Nato a San Pietroburgo, allora Leningrado, il 9 febbraio 1985 Vladimir Shklyarov ha studiato presso la prestigiosa Accademia Vaganova del Balletto Russo e si è diplomato nel 2003. È entrato nello stesso anno a far parte del Teatro Mariinskij e dal 2011 ricopre il ruolo di primo ballerino, la posizione più alta della compagnia.

In una carriera lunga oltre 20 anni, Shklyarov ha recitato nelle produzioni de “Il lago dei cigni”, “La bella addormentata”, “Romeo e Giulietta” e “Don Chisciotte”. Ha anche interpretato ruoli da protagonista come artista ospite in compagnie al di fuori della Russia, tra cui il Royal Ballet di Londra e l'American Ballet Theatre di New York. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Internazionale Léonide Massine nel 2008, e nel 2020 è stato nominato Artista d'Onore della Russia.

Nei giorni successivi all'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, Shklyarov si è espresso a favore della pace, sostenendo l’iniziativa dell’ex ballerino russo-ucraino Alexei Ratmansky.

Shklyarov era sposato con Maria Shirinkina, una collega ballerina del Mariinsky. La coppia aveva due figli, un maschio e una femmina.