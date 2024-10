Attrice spagnola denuncia: “Molestata da Inigo Errejon”. Si dimette l’ex fondatore di Podemos

Roma, 25 ottobre 2024 – Terremoto nel mondo della politica in Spagna dopo il messaggio postato le su X dall’attrice e presentatrice Elisa Mouliaà, 35 anni. Rompendo un lungo silenzio, Mouliaà scrive sul social network: "Io sono vittima di molestie sessuali da parte di Inigo Errejon". Ed è bufera.

Inigo Errejon si dimette e scrive ai militanti

L'ex fondatore di Podemos e portavoce al Congresso dei deputati della confluenza di Sinistra Sumar, si è dimesso ieri da deputato e da tutti gli incarichi. Errejon in una lettera ai militanti su X ha riconosciuto di aver commesso “errori” e di essere “arrivato al limite della contraddizione fra il personaggio” pubblico “e la persona”. Inigo Errejon, 40 anni, dottore in Scienze politiche all'Università Complutense di Madrid, ex numero due del leader di Podemos, Pablo Iglesias, prima del divorzio che lo ha portato a fondare altre forze della sinistra – Mas Madrid e Mas Pais, poi confluito in Sumar – è uno dei politici più noti in Spagna. Ed era l'ultimo dei fondatori del partito degli ex 'indignados' che, un decennio dopo la comparsa di Podemos sulla scena politica, era ancora attivo in ruoli istituzionali.

L’accusa: “Molestie sessuali, ci sono prove”

"Sono state molestie sessuali, ci sono prove, testimoni e c'è una denuncia”, ha dichiarato Mouliaà in un colloquio telefonico con Rtve, senza voler rivelare al momento altri dettagli. Moulinaà ha presentato una denuncia davanti all'Unità di Assistenza alla Famiglia e alla Donna (Ufam) della polizia nazionale, secondo quanto ha riferito ad alcuni media, fra i quali la tv pubblica Rtve. La presentatrice ha sostenuto di non averlo denunciato prima “per paura”.

Svolta dopo denuncia di una vittima: “Mostro e maltrattatore psicologico”

La querela alla polizia nei confronti di Errejon ha fatto seguito a una denuncia anonima di una donna vittima di presunti comportamenti maschilisti e vessatori da parte di “un politico molto noto”, definito “un maltrattatore psicologico” e “un mostro”, pubblicata due giorni fa dalla giornalista Cristina Fallaràs nel suo account di Instagram.

In un'intervista a RTVE, la giornalista ha assicurato che nelle ultime 24 ore sono giunte al suo account almeno 11 testimonianze di donne che riferiscono di aver subito simili "comportamenti machisti” e vessatori da parte dell'ex portavoce di Sumar.