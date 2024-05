“La Russia prepara sabotaggi violenti in Europa”. Ucraina, morti e feriti da attacchi di missili e droni

11:25

"La Russia prepara sabotaggi in Europa"

I servizi segreti europei avvertono che la Russia sta preparando attacchi di sabotaggio, attentati e incendi dolosi in Europa, riferisce il Financial Times. Le autorità di intelligence sospettano che la Russia stia pianificando attentati, incendi dolosi e, più in generale, attacchi che sconvolgeranno il funzionamento delle società in Europa nel prossimo futuro. Secondo il FT, la Russia non è preoccupata per possibili feriti o morti di civili in relazione agli attacchi. I servizi segreti sollecitano i governi dei paesi europei a prepararsi a un possibile sabotaggio russo. Sebbene gli agenti del Cremlino abbiano una lunga storia di tali operazioni, e negli ultimi anni abbiano lanciato attacchi sporadici in Europa, "aumentano le prove di uno sforzo più aggressivo e concertato", secondo le valutazioni di tre Paesi europei condivise con il Financial Times. Il giornale cita il capo dell'intelligence interna tedesca, Thomas Haldenwang, il quale il mese scorso - in una conferenza sulla sicurezza - aveva affermato che il rischio di atti di sabotaggio controllati dallo Stato è "aumentato in modo significativo".