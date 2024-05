Brutale attacco a Mannheim (Germania), accoltella il politico anti Islam poi si scaglia contro la polizia

Mannheim, 31 maggio 2024 – Diversi i feriti nell’attacco con coltello a Mannheim, in Germania. Le brutali immagini diffuse via social mostrano un uomo lanciarsi contro le persone armato di una lunga lama. Chi cerca di fermarlo, poliziotti compresi vengono colpiti.

E’ successo a uno stand del movimento cittadino Pax Europa nella piazza del mercato. L’obiettivo del terrorista era il politico di estrema destra Michael Stürzenberger, noto per le sue posizioni critiche nei confronti della religione islamica. Era lì per prendere parte a una manifestazione del movimento. E’ stato lui il primo ad essere accoltellato. Non si conoscono le sue condizioni né quelle degli altri feriti. Il più grave sarebbe un agente. L’aggressore è stato ucciso dalla polizia.

Sturzenberger, ex leader del Partito della Libertà, è autore di un blog islamofobo. E’ diventato popolare in tutta la Germania grazie a una petizione contro la costruzione di una moschea a Monaco. Condannato due volte – per offese a un ufficiale e poi per incitamento all’odio e denigrazione dei precetti religiosi – è stato inserito per 4 anni (2018-2022) nella sezione “Islamofobia rilevante per la protezione della Costituzione”, dall’Ufficio statale bavarese per la protezione della Costituzione.

