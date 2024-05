Caso Assange: l’Alta Corte britannica decide oggi sull’estradizione negli Usa

Londra, 20 maggio 2024 – L’Alta Corte di Londra si pronuncerà oggi sulla concessione a Julian Assange di un nuovo ricorso contro l’estradizione negli Stati Uniti. Il cofondatore di Wikileaks rischia una condanna a 175 anni per aver diffuso documenti top secret del Pentagono e del Dipartimento di Stato riguardanti i crimini di guerra commessi dall’esercito americano durante le campagne militari in Iraq e Afghanistan.

I giudici britannici hanno aperto uno spiraglio, lo scorso 26 marzo, nella battaglia per la libertà del giornalista australiano, rovesciando il “no” opposto in prima istanza all'ammissibilità di un estremo appello da parte della difesa di Assange. Oggi l’Alta Corte britannica deve decidere se considerare sufficienti le rassicurazioni provenienti da Washington, secondo cui il giornalista non verrà condannato a morte e potrà appellarsi al Primo Emendamento della Costituzione americana sulla libertà di espressione. Tuttavia, i sostenitori della causa di Assange non si sentono minimamente rassicurati dalla situazione. Kristinn Hrafnsson, il giornalista d'inchiesta a capo di Wikileaks, ha affermato che le autorità statunitensi si sono limitate a dichiarare che l’attivista potrà “chiedere” di appellarsi al primo Emendamento, ma spetterà a una Corte Usa la decisione di concederlo o meno.

Sono tre i possibili esiti dell'udienza odierna: l'Alta Corte, accogliendo in pieno le garanzie americane, potrebbe dare il via libera all'estradizione a stretto giro, a meno che non ci sia un ricorso d'urgenza da parte del team legale di Assange alla Corte di Strasburgo. Potrebbe, invece, aprire alla discussione di un nuovo appello nei prossimi mesi, oppure, anche se questo è un esito improbabile, accogliere immediatamente le ragioni della difesa, con la scarcerazione del giornalista e la sua eventuale partenza per l'Australia.

Assange non presenzierà all’udienza per motivi di salute, lo comunica il suo avvocato Edward Fitzgerald, dopo che la scorsa settimana la moglie, Stella Morris, aveva aperto alla partecipazione del giornalista. Le sue condizioni sempre più precarie sono dovute alla detenzione nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh, oltre al periodo da rifugiato politico in un’angusta stanza dell’ambasciata dell’Ecuador nella capitale inglese.