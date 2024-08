Arrestato il figlio della principessa norvegese Mette Marit: Marius Borg Hoiby accusato di aver aggredito una donna

Roma, 7 agosto 2024 – Avrebbe aggredito la donna con cui aveva una relazione e, in seguito alla richiesta di aiuto della vittima, sarebbe stato arrestato dalla polizia. Protagonista di una vicenda, fin troppo frequente nelle recenti cronache italiane, sarebbe Marius Borg Hoiby, il figlio 27enne della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit. Il condizionale è d'obbligo su una vicenda ancora dai contorni poco chiari e su cui permane il massimo riserbo. Ma alcuni punti fermi ci sono. A partire dalla conferma, da parte della polizia, dell’identità dell’arrestato e di alcuni elementi dell’aggressione.

Ma andiamo con ordine. Hoiby, nato nel 1997 da una relazione precedente al matrimonio della principessa (avvenuto nel 2001, con il futuro re di Norvegia, il principe ereditario Haakon) è stato arrestato domenica mattina. La polizia in una nota ha riferito di essere stata chiamata da una donna a un indirizzo di Oslo nelle prime ore di domenica, dopo un violento litigio avvenuto nella notte in un appartamento. In seguito alla chiamata un “ragazzo è stato arrestato e rilasciato il giorno successivo”, il giovane è sospettato di aver causato "lesioni fisiche e danni" ha dichiarato la polizia in un comunicato. Prima del rilascio sarebbe stato sottoposto a test del sangue di routine, per escludere che fosse sotto l’effetto di droga.

Secondo il giornale norvegese "Se og Hør" la presunta vittima, che avrebbe tra i 20 e i 30 anni, potrebbe essere l'influencer e surfista Rebecca Helberg Arntsen, con cui il figlio del principe ereditario è stato visto recentemente sui social. Sotto una foto con lei, Hoiby aveva scritto: "La mia ragazza". La giovane sarebbe stata dimessa dopo due giorni di ricovero in clinica per una commozione cerebrale.

La famiglia reale non ha commentato l'incidente. Hoiby è stato cresciuto da Mette-Marit e Haakon insieme ai suoi fratellastri, la ventenne principessa Ingrid Alexandra e il diciottenne principe Sverre Magnus, ma a differenza loro non ha un ruolo pubblico ufficiale.