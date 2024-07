Argentina, due rugbisti della nazionale francese arrestati per stupro dopo una partita

Mendoza (Argentina), 12 luglio 2024 - Due giocatori della nazionale di rugby francese sono stati formalmente accusati di aver stuprato una donna al termine di una partita disputata in Argentina. Gli indagati sono Hugo Auradou, 20 anni, e Oscar Jegou, di 21, che hanno scelto di "non testimoniare" durante l'udienza svoltasi a Mendoza, città dove sabato scorso sarebbe avvenuto lo stupro. “La donna è stata visitata da un medico legale che ha riscontrato delle lesioni, per questo abbiamo deciso di aprire un’indagine per abuso sessuale aggravato”, ha dichiarato il procuratore capo per i crimini contro l'integrità fisica, Daniela Chaler.

I due resteranno in custodia mentre vengono condotte ulteriori indagini. La richiesta della difesa di metterli agli arresti domiciliari "sarà risolta a tempo debito". I due atleti sono stati arrestati lunedì a Buenos Aires dopo che una donna argentina di 39 anni li ha accusati di averla violentata più volte e picchiata in una stanza d'albergo di Mendoza dopo la partita, parte di un tour in Sud America della nazionale francese.

Auradou e Jegou negano le accuse, affermando di aver avuto rapporti sessuali consensuali con la donna. I giocatori sono stati trasferiti ieri in auto dalla sede dell'Interpol di Buenos Aires a Mendoza, a circa 1.000 chilometri a ovest.

Il presidente della Federazione francese di rugby (FFR), Florian Grill, ha assicurato la massima collaborazione per facilitare lo svolgimento delle indagini. Intanto l'avvocato della donna, Natacha Romano, ha dichiarato che la sua cliente è stata ricoverata dopo essersi sentita male emotivamente e fisicamente "a causa di tutto quello che è successo".