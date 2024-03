Trovato morto ad Amesterdam, il giallo di Alessio Giannaccari

Lecce, 19 marzo 2024 – Un giovane leccese di 20 anni, Alessio Giannaccari, è stato trovato morto ad Amsterdam. Lo scrivono i quotidiani pugliesi. Il corpo era vicino ai binari della Holendrecht metro station, alla periferia della capitale olandese. Ignote al momento le cause del decesso, ma un’ipotesi è che il ragazzo sia stato investito da un treno.

La famiglia non riusciva a mettersi in contatto con lui da sabato scorso. Stamani i genitori sono arrivati ad Amasterdam per cercarlo. Ma dopo poco è arrivata la drammatica notizia. Alessio viveva ad Amsteram da gennaio. Da poco tempo aveva cominciato a lavorare come cameriere in un ristorante.