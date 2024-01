Alabama, Smith è stato giustiziato con la maschera di azoto: è la prima volta al mondo. Le ultime parole: “Un passo indietro dell’umanità”

Roma, 26 gennaio 2026 – Smith è stato giustiziato, l’Alabama ha dato il via libera alla prima esecuzione al mondo con l’azoto puro. Alle 3.25 di questa notte (le 20.25 ora locale) il detenuto Kenneth Eugene Smith è stato giustiziato con il gas letale. Ci sono voluti alcuni minuti prima che il suo cuore si fermasse.

A dare il via libera finale alla condanna, è stata la Corte Suprema degli Stati Uniti che ha respinto l'ultimo ricorso dei legali di Smith, dando cosi il nulla osta all'esecuzione. L’Onu ha assimilato questo metodo alla tortura.

Il 58enne Kenneth Eugene Smith, giustiziato con la maschera d'azoto nel carcere di Holman, in Alabama

Smith: “Un passo indietro dell’umanità”

Poco prima di indossare la maschera che gli avrebbe fatto inalare l’azoto, Smith ha pronunciato le sua ultime parole: “Stasera l'Alabama fa compiere all'umanità un passo indietro. Me ne vado con amore, pace e luce, vi amo. Grazie per avermi sostenuto, vi amo tutti”, ha detto il 58enne, condannato a morte per l’omicidio su commissione della moglie di un predicatore.

L’esecuzione

Smith ha poi appoggiato la mano sinistra sul cuore, mentre la guardia gli ha letto l'ordine di esecuzione. Mentre inalava il gas letale, ha continuato a rivolgere gesti d’amore alla sua famiglia, che ha assistito alla sua esecuzione al di là del vetro. Le tende sono state chiuse alle 20.15. Dieci minuti dopo Smith è stato dichiarato morto. Quello avvenuto nel centro correzionale Holman di Atmore è il primo caso al mondo di pena capitale eseguita con questo metodo, che provoca un lento soffocamento.

L’Alabama conferma

Lo Stato dell'Alabama ha definito l'uso di azoto puro "il metodo meno doloroso e più umano", aggiungendo che Smith avrebbe probabilmente perso i sensi nel giro di un minuto o due, per morire subito. L'ufficio del governatore ha confermato in serata che la morte è arrivata alle 20,25. Non hanno spiegato se Smith ha sofferto.

