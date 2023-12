Afghanistan, cerimonia di nozze collettiva per 50 coppie a Kabul

Kabul, 25 dicembre 2023 - Mega cerimonia di nozze collettiva oggi a Kabul. Cinquanta coppie si sono sposate in una delle decine di sfarzose sale per matrimoni della capitale dell’Afghanistan, ma la cerimonia in sé è stata piuttosto austera. Questo perché la pratica delle nozze collettive serve in realtà a ridurre i costi astronomici dei matrimoni tradizionali in un Paese alle prese con una povertà crescente. D'altronde dal ritorno dei talebani nell'agosto del 2021, i matrimoni sono diventati un evento di basso profilo, con balli e musica vietati dopo che le autorità hanno ritenuto tali attività non islamiche.

L'evento si è svolto alla sala matrimoni City Star, vicino all'aeroporto, dove hanno fatto bella mostra di sè le auto degli sposi con nastri verdi e rose rosse di plastica a formare cuori. "Un matrimonio tradizionale ci sarebbe costato almeno 200.000-250.000 afghani (2.800-3.600 dollari), così spendiamo circa 10.000-15.000 afghani", ha raccontato all'Afp uno degli sposi, il diciottenne Roohullah Rezayi che guadagna appena 350 afghani al giorno facendo lavori saltuari. "Abbiamo invitato 35 persone delle nostre due famiglie, altrimenti sarebbero state 300 o 400", ha spiegato.

Gli sposi si preparano alla cerimonia di nozze collettiva a Kabul (Ansa)

Le donazioni a ogni coppia da parte della Fondazione Selab, che ha organizzato l'evento, equivalgono a 1.600 dollari, una cifra enorme in uno dei Paesi più poveri del mondo. Inoltre, i due sposi hanno ricevuto una torta, un kit contenente dentifricio, shampoo e crema idratante, nonché un tappeto, una coperta e alcuni elettrodomestici per iniziare la vita matrimoniale.