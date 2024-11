Abusi su minori nella Chiesa d’Inghilterra, si dimette l’arcivescovo di Canterbury

Londra, 12 novembre 2024 – Terremoto nella Chiesa anglicana. L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, massima carica dopo re Carlo, si è dimesso dopo le accuse di aver coperto per anni le violenze fisiche e sessuali su minori di un avvocato suo amico, nonché predicatore laico. La pressione su Welby si è intensificata dopo la pubblicazione, la scorsa settimana, di un rapporto schiacciante sull'insabbiamento da parte della Chiesa anglicana degli abusi di John Smyth nel Regno Unito tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, e successivamente in Zimbabwe e Sud Africa. Si ritiene che le vittime del legale, morto nel 2018, siano state circa 130 ragazzi.

“Spero che questa decisione dimostri chiaramente quanto la Chiesa d'Inghilterra comprenda la necessità di cambiamento e il nostro profondo impegno per creare una Chiesa più sicura”, ha scritto Welby nella lettera di dimissioni. In una dichiarazione pubblicata sui social media, Welby ha dichiarato: "Dopo aver chiesto il gentile permesso di Sua Maestà il Re, ho deciso di ritirarmi dalla carica di arcivescovo di Canterbury”.

Lettera di dimissioni dell'arcivescovo di Canterbury. (DIRE)

L'indagine indipendente portata avanti dalla Makin Review sugli abusi ha concluso che avrebbe potuto essere assicurato alla giustizia se l'arcivescovo avesse formalmente denunciato il fatto alla polizia dieci anni fa. "La Makin Review ha denunciato la cospirazione del silenzio a lungo mantenuta sugli atroci abusi di John Smyth. Quando nel 2013 sono stato informato e mi è stato detto che la polizia era stata informata, ho creduto erroneamente che sarebbe seguita una soluzione adeguata – spiega l’ormai ex primate della chiesa d’Inghilterra – è molto chiaro che devo assumermi la responsabilità personale e istituzionale per il lungo e traumatico periodo tra il 2013 e il 2024".

L’arcivescovo Justin Welby e l’avvocato John Smyth

Justin Welby, 68 anni, è stato ordinato sacerdote nel 1992 dopo 11 anni di carriera nell'industria petrolifera. Ha trascorso i suoi primi 15 di servizio nella diocesi di Coventry, spesso in luoghi di significativa deprivazione. Nel 2002 è stato nominato Canonico della Cattedrale di Coventry, dove ha guidato insieme il suo lavoro di riconciliazione internazionale. Durante questo periodo lavorò a lungo in Africa e nel Medio Oriente. Da allora l'arcivescovo si è speso per la riconciliazione e la costruzione della pace.

È stato decano di Liverpool dal 2007 al 2011 e vescovo di Durham dal 2011 al 2012, prima di diventare il 105° arcivescovo di Canterbury alla fine del 2012.

John Smyth è stato un avvocato britannico, accusato di aver molestato i ragazzi che aveva incontrato nei campi estivi negli anni '70 e '80. Era un membro anziano dell'organizzazione benefica cristiana Iwerne Trust e si ritiene che sia il più prolifico molestatore seriale associato alla Chiesa d'Inghilterra, secondo una revisione indipendente commissionata un anno dopo la sua morte nel 2018.

Si dice che abbia sottoposto le sue vittime ad attacchi traumatici fisici, sessuali, psicologici e spirituali. L'Iwerne Trust condusse una propria indagine nel 1982 che scoprì che Smyth portava gli alunni a casa sua vicino a Winchester e li frustava con una canna da giardino nella sua rimessa. Otto dei ragazzi hanno ricevuto un totale di 14.000 frustate, mentre altri due hanno ricevuto 8.000 colpi in totale in tre anni. L'organizzazione benefica ha definito la pratica "orribile", ma le accuse non sono state denunciate alla polizia fino al 2013, più di 30 anni dopo.