Roma, 26 gennaio 2022 - Terza giornata di votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Fratelli d'Italia si smarca dal resto del Centrodestra, che vota scheda bianca e, dopo aver saltato la prima chiama, fa il nome di Guido Crosetto. Un candidato di bandiera, si dice nei corridoi, il secondo lanciato nell'arco di due giorni dopo Carlo Nordio. Ma il sottosegretario alla Difesa dell'ultimo governo Berlusconi ottiene oltre 110 voti, quando il partito da solo può contare su una sessantina. Un risultato, ha commentato la leader Giorgia Meloni, che dimostra "che il centrodestra ha una capacità attrattiva in questo Parlamento". "Sono commosso, grazie, onorato", è stato invece il commento del candidato. Ma chi è Guido Crosetto?

Uno dei fondatori di Fratelli d'Italia ed ex deputato di Forza Italia, Crosetto è stato sottosegretario alla Difesa dell'ultimo governo Berlusconi. Nato a Cuneo nel 1963, ha frequentato la facoltà di Economia e Commercio all'Università di Torino, per poi interrompere gli studi - non laureandosi - per iscriversi alla sezione giovanile della Democrazia Cristiana. Divenne consigliere economico del presidente del Consiglio Giovanni Goria ed è stato sindaco di Marene dal 1990 al 2004. Nel 1999 viene candidato alla presidenza della Provincia di Cuneo, come indipendente, da Forza Italia 4 arriva al ballottaggio. Mantiene la carica di consigliere provinciale di Cuneo fino al 2009, ricoprendo l'incarico di capogruppo di Forza Italia. Nel 2014 si è candidato alla presidenza della Regione Piemonte con Fratelli d'Italia, piazzandosi quarto con il 5,73%.

"Diciamo la verità, uno dei problemi di questa elezione del PdR è che i gruppi parlamentari di quasi tutti i partiti, alcuni più altri meno, sono incontrollabili da parte del vertici - ha scritto Crosetto questa mattina sul suo profilo Twitter -. I sondaggi, il taglio dei parlamentari, le correnti interne, i vecchi rancori, lasciano il segno". Nei giorni scorsi, invece, dopo la ritirata di Silvio Berlusconi dalla corsa al Colle, Crosetto aveva commentato che "un percorso che prescinde dal Cavaliere non è agevole come qualcuno potrebbe pensare". Il profilo del prossimo Capo dello Stato, aveva spiega intervistato dalla Repubblica, è quello di una "persona autorevole ma rispettata da tutti. Il problema può nascere se dobbiamo cercare una figura che, oltre ad essere rispettata in Italia, abbia peso internazionale. Lì il cerchio si restringe".

