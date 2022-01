Roma, 24 gennaio 2022 - Giorgia Meloni scopre le carte e nel giorno della prima chiama per il Quirinale aggiunge un nome alla lista dei 'candidati' del centrodestra. Il nome (di bandiera) di Fratelli d'Italia. E' quello di Carlo Nordio, il magistrato veneto noto per le indagini sulle coop rosse in Veneto (erano gli anni di Mani Pulite) e sul Mose, il sistema di dighe che difende Venezia dall'acqua alta.

"Molte personalità, che provengono dall'area del centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di presidente - ha detto Giorgia Meloni parlando ai suoi grandi elettori riuniti in assemblea, prima del via all'elezione -. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio, su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni".

Nato a Treviso, 74 anni, Nordio è in pensione dal 2017 ma l'ultimo incarico l'ha avuto nelle settimane scorse: quello di consulente della Commissione parlamentare d'Inchiesta sulla morte di David Rossi, l'allora capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, volato giù dalla finestra del suo ufficio 2013. Il caso allora fu archiviato come suicidio e solo dopo una lunga battaglia della famiglia è stato recentamente riaperto. All'inizio della carriera Nordio si occupa dell'inchiesta sulle Brigate Rosse venete e sui sequestri di persona.

Dieci anni dopo l'impegno si sposta sul fronte di Tangentopoli: mentre a Milano imperversa Mani Pulite, lui mette sotto la lente il sistema politico veneto, ma anche le coop rosse.

Vent'anni dopo un'altra indagine lo riporta sulle pagine dei giornali. E' quella sul Mose, che nel 2014 si conclude con 35 arresti: un vero tsunami politico e amministrativo che travolge anche l'allora presidente della Regione Giancarlo Galan (centrodestra). "Un intervento doveroso che ha scoperchiato sprechi da far piangere e un sistema di corruzione capillare", la definisce lo stesso Nordio.

Il momento più difficile della sua vita in toga è stato il suicidio del giovane Antonello Pompeo, che si impiccò dopo che gli venne contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione. Finirono al Csm le sue dichiarazioni su presunti errori delle forze dell'ordine nella vicenda dopo che lui stesso aveva convalidato il sequestro dell'auto del ragazzo.

Fautore della separazione delle carriere tra giudici e pm (è firmatario del referendum di Radicali e Lega), Nordio è noto per le sue posizioni "impopolari" dentro la magistratura, come quella a favore del sorteggio della composizione del Csm. Dure le parole spese nei confronti dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ha accusato di essere nelle mani della politica (la politica "fa da padrona").

Ha fatto rumore la sua opinione sull'indagine a carico di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona sul caso della nave Diciotti. Nordio dice che non avrebbe indagato il leader della Lega perché le sue decisioni rientravano nell'ambito della "discrezionalità politica".

Nordio è stato anche presidente della Commissione per la riforma del Codice penale, con l'allora ministro della Giustizia il leghista Roberto Castelli, e in seguito consulente di diverse Commissioni parlamentari, ultima quella su Rossi. Fino alla pensione è stato procuratore aggiunto della Procura di Venezia. Ha collaborato a numerose riviste giuridiche e quotidiani tra cui Il Tempo, Il Messaggero e Il Gazzettino. Ha scritto diversi libri, di cui uno a quattro mani con l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili (Guerini e Associati).