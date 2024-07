Zuckerberg mette gli occhi su Essilux: "Punta al 5%". E il titolo vola in Borsa

Mark Zuckerberg ha messo gli occhi sui Ray-Ban. Meta, secondo il Financial Times, sta esplorando con il supporto di Morgan Stanley un investimento nel gruppo EssilorLuxottica per acquisirne una piccola quota, attorno al 5%. La mossa segue il successo degli occhiali intelligenti "Ray-Ban Meta", in cui Zuckerberg ha già investito miliardi negli ultimi anni per sviluppare la tecnologia dei visori per la realtà virtuale. A sua volta EssilorLuxottica sta puntando su accordi che attraggano la nuove generazioni. Per ora non c’è alcuna garanzia che l’investimento venga realizzato, ma ieri l’ipotesi ha fatto correre il titolo Essilux, quotato a Parigi, che è salito del 6% a 201 euro.

I primi occhiali Ray-Ban Meta sono stati lanciati nel 2021, ma la generazione più recente, lanciata nell’ottobre dello scorso anno, ha venduto in pochi mesi più esemplari dei precedenti in due anni, ha detto l’ad di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, in un evento recente. L’ultima versione degli occhiali consente agli utenti di trasmettere in streaming ciò che vedono direttamente su Facebook e Instagram. Negli Stati Uniti gli occhiali consentono anche di chiedere informazioni su quello che hanno di fronte.

EssilorLuxottica ha deciso questa settimana di acquisire il marchio statunitense di streetwear Supreme per 1,5 miliardi di dollari, una mossa che potrebbe essere legata al rapporto con Zuckerberg: l’obiettivo sarebbe di lanciare una nuova versione degli occhiali da sole intelligenti Supreme.

Meta e la rivale Apple sono in competizione per realizzare occhiali connessi discreti, che un giorno potrebbero sostituire lo smartphone, ma la tecnologia è nascente e i consumatori sono riluttanti a indossare dispositivi ingombranti sul viso. Zuckerberg ha dichiarato in una conferenza sugli utili di aprile che le prospettive dell’azienda per gli occhiali intelligenti sono "migliorate parecchio" e che si tratta di una delle "aree più grandi" in cui l’azienda sta investendo nel suo dipartimento di realtà virtuale, Reality Labs.

"Se vogliamo che tutti siano in grado di utilizzare l’intelligenza artificiale indossabile, penso che gli occhiali siano un po’ diversi dai telefoni o dagli orologi in quanto le persone vorranno design molto diversificati", ha aggiunto. "Quindi penso che il nostro approccio di partnership con i principali marchi di occhiali ci aiuterà a servire una parte maggiore del mercato". EssilorLuxottica, creata sette anni fa attraverso una complessa fusione da 50 miliardi di euro tra Luxottica, il gruppo di occhiali del defunto miliardario italiano Leonardo Del Vecchio, e il produttore francese di lenti Essilor, è cresciuta fino a diventare il più grande produttore di occhiali al mondo. Negli ultimi anni, le acquisizioni di società tecnologiche e di ingegneria sono state al centro della sua strategia.

Nel 2022 il gruppo ha acquisito la start-up israeliana di tecnologia acustica Nuance Hearing. Questa settimana ha anche comprato una quota dell’80% in Heidelberg Engineering, una società tedesca specializzata in tecnologie per la chirurgia oculare.