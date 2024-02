WindTre acquisisce l’ex Linkem

WindTre ha sottoscritto un accordo con OpNet (ex Linkem) per l’acquisizione dei beni e delle attività, incluse quelle di sviluppo commerciale, detenute da OpNet, primo operatore in Europa ad avere sviluppato una rete nazionale 5G Stand Alone e ad aver lanciato i servizi su questa tecnologia in Italia per il mercato Wholesale. L’operazione verrà realizzata mediante l’acquisto da parte di WindTre del 100% di una società nella quale OpNet conferirà il relativo ramo d’azienda, con esclusione di Tessellis e le altre società controllate o partecipate da OpNet. Fondata nel 2001 dall’imprenditore Davide Rota, la società ha operato nel mercato delle telecomunicazioni come Linkem fino a settembre 2022.