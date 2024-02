Venduta la villa di Berlusconi a Lampedusa: ecco a chi e a quanto

Roma, 19 febbraio 2024 – E’ stata venduta Villa Due Palme, l’abitazione che nel 2011 l’allora premier Silvio Berlusconi acquistò a Lampedusa. La trattativa si svolse dopo un comizio del Cavaliere sull’isola, in piena emergenza migranti (siamo nell’anno dello scoppio della Primavera Araba, ndr). Berlusconi la individuò su internet, dove veniva richiesto un prezzo di un milione e mezzo di euro, al quale poi si aggiunsero i costi di restauro.

Ora le chiavi della villa passano all’economista Gianni Profila, 63 anni, nato a Acquaviva Platani (Caltanissetta), rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma. L’esperto in management del settore dell’industria multimediale e audiovisiva, secondo voci che circolano nell’isola, avrebbe pagato 3 milioni di euro, il doppio di quanto avrebbe pagato all’epoca il Cavaliere.