Verona al galoppo, di scena Fieracavalli

Sono attesi 140 mila visitatori a Fieracavalli, fino a domenica 10 novembre grande protagonista di Verona Fiera. Di cose da vedere e da fare ce ne sono davvero tante, per gli appassionati dei cavalli e non solo. A partire dagli oltre 2.200 cavalli di 60 razze che si trovano nei 12 padiglioni e nelle 6 aree esterne, per una superficie fieristica complessiva che supera i 128 mila metri quadrati. "Fieracavalli è un evento straordinario dal punto di vista dei numeri, della forza di rappresentare un pezzo della nostra economia e una passione che lega tante persone di ogni età, unite dalla voglia di vivere a contatto con un animale affascinante come il cavallo", sottolinea il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Oggi la filiera equestre rappresenta un elemento fondamentale di crescita, sul quale il ministero continua a impegnarsi, anche attraverso la promozione dell’ippica italiana", aggiunge.

Fieracavalli è appuntamento internazionale atteso di anno in anno. lo si deve alla sua lunga tradizione, che da 126 anni mette in luce l’eccellenza italiana nel mondo equestre, ma anche alla capacità di essere il luogo nel quale si fa business. Il settore, infatti genera un impatto economico di quasi 3 miliardi di euro, coinvolgendo oltre 35 mila lavoratori. Il mondo equestre non rappresenta, infatti, solo una tradizione del Bel Paese, ma anche una voce economica importante, oltre che un elemento della cultura e dello sport nel quale l’Italia eccelle nel mondo, come ha evidenziato una ricerca condotta da Nomisma per Fieracavalli. Dallo studio si evince che il settore è in crescita, con un incremento del 5,3% nel numero di cavalli presenti sul territorio nazionale e ben 29 razze, che testimoniano la ricchezza e la varietà del patrimonio zootecnico italiano. "Un patrimonio – sottolinea ancora il ministro Lollobrigida – che rende l’Italia la Nazione con la maggiore biodiversità in Europa". La manifestazione internazionale vede 700 aziende espositrici arrivare da 25 Paesi, a cui si aggiungono top buyer e operatori coinvolti in una campagna di incoming promossa da Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione, provenienti da Arabia Saudita, Argentina, Cile, Hong Kong, Emirati Arabi. Inoltre, a Verona fino a domenica sono presenti 600 operatori da Austria, Slovenia, Croazia e Bosnia. Per il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, "Fieracavalli è un simbolo di eccellenza. Edizione dopo edizione, infatti, il salone ha saputo evolversi e crescere, diventando un appuntamento irrinunciabile per la sua trasversalità". La manifestazione, contina, "rappresenta un’esperienza completa grazie a un format in grado di valorizzare ogni aspetto legato al mondo del cavallo: dall’allevamento allo sport, dal business alla sostenibilità, fino allo spettacolo e alla solidarietà. Questo non sarebbe possibile senza la collaborazione delle istituzioni e delle federazioni Fise e Fei".

Letizia Magnani