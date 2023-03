Aumentano le vendite degli spumanti low cost nella grande distribuzione organizzata

Bicchieri di spumante (Ansa)

Roma , 13 febbraio 2023 - Nel corso del 2022, sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio Uiv-Ismea su base Osservatorio Ismea-Nielsen IQ, è la categoria "Altri spumanti Charmat" (diversi dal Prosecco), che ha archiviato il 2022 con una crescita tendenziale in volume del 13% (+22% nei discount), a fronte di un calo generale degli acquisti allo scaffale che supera il 6% con perdite sopra la media per la tipologia dei vini fermi (-7%) e in particolare per le Doc rosse che scendono in doppia cifra (-11%). L'exploit degli spumanti low cost - il cui prezzo medio a 4,4 euro/litro registra un aumento molto più contenuto dei listini rispetto ai competitor - è lo specchio del limitato potere di acquisto degli italiani nell'ultimo anno (i più costosi spumanti a Metodo classico chiudono - dopo un 2021 da incorniciare - a -9%, gli Champagne a -25%, anche per effetto delle limitate disponibilità) ma allo stesso tempo evidenzia tutta l'ormai irrinunciabile centralità raggiunta dalle bollicine anche tra le mura domestiche. Il saldo 2022 delle vendite in grande distribuzione chiude in passivo anche sul fronte dei valori (-2%, a 2,94 miliardi di euro). Il confronto con il 2019 Secondo l'Osservatorio di Unione italiana vini e Ismea, dal 2019...