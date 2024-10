Giorgetti: revisione dei valori catastali se usati bonus edilizi. In manovra risorse per sanità e rinnovo contratti Pa

Roma, 8 ottobre 2024 - Tra le azioni di riforma previste nel Psb per "rendere il sistema fiscale più efficiente", c'è anche "l'aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici". Questo uno dei passaggi principali dell’intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Psb alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

"La manovra stanzierà anche risorse per il rinnovo dei contratti pubblici relativo al periodo 2025-2027, per tenere conto dell'andamento dell'inflazione. Ricordo che l'ultima legge di bilancio aveva già stanziato le risorse per il rinnovo del triennio 2022-2024, in corso di perfezionamento", ha continuato Giorgetti. "Inoltre, il Governo considera necessario incrementare i fondi destinati alla sanità pubblica. La spesa sanitaria crescerà a un tasso superiore a quello fissato per l'aggregato obiettivo della spesa netta".

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (foto Imagoeconomica)

Il ministro sui conti pubblici ha precisato: "Le recenti revisioni delle stime dell'Istat, pur elevando di molto il livello del Pil, hanno comportato una correzione meccanica a ribasso della crescita acquisita per il 2024 su dati trimestrali, che rende più difficile il conseguimento di una variazione annuale del Pil reale dell'1% per l'anno in corso". Ma ha aggiunto: "I nuovi dati trimestrali, pur avendo un probabile impatto sulla lettura finale del 2024, non suscitano preoccupazioni per gli anni seguenti", ha aggiunto.