Utile netto +53,1%. Dividendo 2,15 euro Il Cda di Banca Generali ha approvato la relazione annuale al 2023, proposto un dividendo di 2,15 euro per azione e convocato l'assemblea degli azionisti per il 18 aprile. L'utile netto consolidato è di 326,1 milioni, in aumento del 53,1% rispetto al 2022.