Utile consolidato a 41,5 milioni (+27,7%)

Si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 41,5 milioni, in crescita del 27,7%, sull’anno precedente l’esercizio 2023 per il gruppo bancario Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli, la cui assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 51 centesimi per azione, in crescita del 15,9% sul 2022. La sola capogruppo ha registrato un utile netto di 32 milioni, in crescita del 14,2% sull’anno precedente.