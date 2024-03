Un miliardo alle pmi al femminile

Prende il via l’adesione all’ottava edizione del premio Women Value Company-Intesa Sanpaolo nata dalla collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario e rivolta alle pmi capaci di promuovere la parità di genere, favorire lo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile, sostenere la diversità e l’innovazione. In coerenza con le missioni del Pnrr, Intesa Sanpaolo rende disponibile un miliardo di euro di credito per promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile.