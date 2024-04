Un comparto sempre più ’rosa’

Il Chianti Classico è sempre più ’rosa’. Una recente indagine sulle aziende associate del Consorzio Vino Chianti Classico – che conta quasi 500 soci di cui 345 aziende che fanno tutta la filiera ed escono sul mercato con la propria etichetta Gallo Nero – ha mostrato una nuova luce sul mondo del lavoro al femminile nelle campagne tra Firenze e Siena. Il dato più rilevante riguarda proprio la distribuzione di genere tra gli impiegati del mondo del Gallo Nero: in media infatti la percentuale delle donne in azienda sfiora la metà (44 per cento).

Tra queste si contano le proprietarie o comproprietarie di aziende vitivinicole, che sono in numero pari agli uomini. I ruoli apicali di direzione sono ricoperti da donne nel 42 per cento di casi, in cui però spesso vi è coincidenza con la proprietà, data la struttura spesso a conduzione familiare delle aziende chiantigiane.

È il lato commerciale, infine, che vede una maggioranza femminile, come responsabile marketing o commerciale (60 per cento).