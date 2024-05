Zangrillo, 'invito tutte le amministrazioni al contest P.a Ok!'

"Invito tutte le pubbliche amministrazioni a iscriversi a questo contest 'Pa OK!, insieme per creare valore pubblico', un progetto promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica e realizzato da Formez". È questo l'appello del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in un videomessaggio all'evento del Forum P.a "Valutazione, Intelligenza Artificiale e assistenza agli enti locali. La proposta Formez". Pa OK! "mira a premiare le amministrazioni virtuose ed è volto a selezionare, a sostenere e a valorizzare i progetti di innovazione degli enti centrali e territoriali finalizzati a raggiungere i risultati tangibili e misurabili", spiega il ministro. "Nasce anche per stimolare premiare le pubbliche amministrazioni sui progetti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità dei servizi, a misurare le performance e i risultati tangibili per cittadini e imprese, e a diffondere la consapevolezza circa contenuti e modalità di realizzazione delle buone pratiche", aggiunge Zangrillo. "Saranno individuate alcune amministrazioni - conclude - che entreranno a far parte di un gruppo di lavoro con il dipartimento della Funzione pubblica per definire un set di indicatori di performance organizzativa".