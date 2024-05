Yellen, sovraccapacità Cina minaccia tutti, fronte sia unito

"Questa settimana sarà un'occasione fondamentale per discutere di come gli squilibri macroeconomici e la sovraccapacità industriale della Cina possano influenzare le nostre economie. Discuteremo anche le nostre risposte e gli approcci che stiamo adottando per sollevare queste preoccupazioni direttamente con la Cina. È fondamentale che noi e il numero crescente di Paesi che hanno identificato questa preoccupazione presentiamo un fronte chiaro e unito". Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, in una conferenza stampa a Stresa alla vigilia del G7 Finanze. "Non si tratta di una questione bilaterale tra Stati Uniti e Cina. L'eccesso di capacità minaccia la redditività delle imprese di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti", ha aggiunto. Guardando al conflitto russo-ucraino, Yellen ha quindi sottolineato che "per garantire la posizione dell'Ucraina nel medio-lungo termine è necessario sbloccare il valore degli asset sovrani russi immobilizzati. Sosteniamo la decisione dell'Ue di utilizzare i profitti straordinari derivanti da queste attività, - ha precisato - ma dobbiamo anche continuare il nostro lavoro collettivo su opzioni più ambiziose, considerando tutti i rischi pertinenti e agendo insieme". "Mi impegno a lavorare con i miei colleghi per presentare opzioni concrete ai leader mentre guardiamo al vertice pugliese. La mancata adozione di ulteriori misure non è un'opzione", ha concluso.